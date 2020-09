Rykket ut på melding om bygnings­brann

ARENDAL: Brannvesenet rykket onsdag ut på melding om brann ved Havodden på Nedenes i Arendal.

Det ble meldt at det trolig var snakk om brann i en bu. Da brannvesenet kom fram viste det seg at det var snakk om et bål som ikke hadde blitt meldt inn til 110-sentralen.