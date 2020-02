Dette skjedde på Sørlandet natt til fredag

En voldshendelse, festbråk, en person som falt i vannet og en annen som ble sittende fast mellom to strømbokser. Dette skjedde på Sørlandet natt til fredag.

Foto: Kristian Hole

AGDER: Klokka 00.49 natt til fredag fikk politiet melding om en person som hadde blitt utsatt for en voldshendelse på Søm i Kristikansand. Vedkommende ble kjørt til legevakt for undersøkelse, og framsto ifølge politiet som lettere skadet.

«Det var 2 gjerningspersoner som løp fra stedet», opplyser politiet på Twitter.

Her er nattens øvrige hendelser, slik de er beskrevet av politiet på Twitter:

Kristiansand klokka 01.53: «2 personer innbringes til arresten for ordensforstyrrelser i Markens gate. Personene innbringes for slåssing. Politiet oppretter anmeldelse på forholdet.»

Tvedestrand klokka 02.40: «Politiet har vært på privat sted i sentrum etter melding om bråk og ordensforstyrrelser. Oppgjort på stedet. Partene gitt til hvert sitt.»

Mandal klokka 02.43: «En person har glidd og falt i Mandalselva ved Bryggegata. Hjulpet opp av andre personer. Er våt men ikke behov for legehjelp. Kjørt hjem.»

Kristiansand klokka 02.55: «En person bortvist fra sentrum etter å ha forulempet andre med sin oppførsel.

Kristiansand klokka 04.12: «En patrulje kommer over en mann som sitter fast mellom 2 strømbokser i sentrum. Opplyser at han har sitter fast i ca 2 timer. Politiet klarer etter mye om og men å få personen løs. Ikke skadet og går videre for egen maskin.»