Kolliderte med elg på E 18

To personer ble fraktet til legevakt etter en kollisjon på E 18 like før midnatt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ARENDAL: Politiet fikk melding om en ulykke klokka 23.55 mandag kveld, på E 18 østgående ved avkjørselen til Nedenes.

To biler var involvert, samt en elg.

– En bil kjørte på en elg, og så kjørte bilen bak inn i den igjen, forteller operasjonsleder Miriam Stausland.

Hun kan også opplyse at elgen var død på stedet.

To personer er involvert, og begge er fraktet til legevakt for sjekk. Bilberger er rekvirert.

Klokka 00.10 meldes det at E 18 er stengt for trafikk mens bilene fjernes, og at Vegtrafikksentralen er varslet.