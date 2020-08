Brann i søppelkonteinere ved boligblokk - politiet ber om tips

I natt brant det i to søppelkonteinere som sto inntil en husvegg på en blokk på Tinnheia. Det ble observert to personer på sparkesykkel i området som politiet gjerne vil vite mer om.

KRISTIANSAND: Klokka 03.28 fikk politiet melding om brann i to søppelkonteinere som sto inntil en husvegg ved en lavblokk i Blyveien på Tinnheia.

– Ut fra omstendighetene, det at det var to søppelkonteinere som sto inntil en husvegg, og at det var to lignende tilfeller i går, mistenker vi at brannen er påsatt. Dette er forhold som politiet tar alvorlig. Brannene har et stort farepotensiale. Det er snakk om en lavblokk med mange beboere og leiligheter, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen til Fædrelandsvennen.

En av brannen i går natt var på samme adresse. Politiet fikk opplyst av vitner på stedet at det er sett personer i nærheten av søppelkonteinerne.

– Det er sett to unge gutter i nærheten av stedet. De to forsvant på sparkesykkel. Det er uklart hvilken rolle de to har, men politiet ønsker kontakt med dem. Vi ber også om opplysninger om disse fra publikum, for å kunne avklare hvilken rolle de har, sier Andersen.

Politiet etterforsker nå saken, og vil fortsette med vitneavhør i saken.

– Vi er nå ferdige med det operative arbeidet på stedet. Det er viktig å si at dette er alvorlig og skaper stor utrygghet. Det var god fyr i konteinerne, men bygningen er ikke skadet, sier Andersen.

I går natt var det også to branner i søppeldunker i området. En ung mann ble da sett løpende fra stedet.

