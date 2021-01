Rykket ut til bilbrann

Ingen personer skadet.

VEGÅRSHEI: Nødetatene har lørdag ettermiddag rykket ut etter melding om en bil som står i brann i Takseråsbakken i Vegårshei.

«Personene som var i bilen skal være ute. Vi er på vei sammen med de andre nødetatene», opplyser politiet på Twitter klokka 16.35.

En time senere melder politiet at bilen er utbrent, at ingen personer er skadet og at det foretas avhør på stedet.

