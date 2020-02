To biler har kollidert på riksvei 9

BYKLE: Klokka 17.00 får politiet inn melding om at to biler har kollidert på riksvei 9, litt nord for Byklestøylene.

«Politi og bilberger er på stedet. Redusert fremkommelighet. Meldt om vanskelige kjøreforhold. Materielle skader på bilene. Ikke meldt om alvorlig personskade», skriver politiet på Twitter klokka 17.13.

Klokka 17.32 melder politiet at de er ferdige på stedet.

«En person følges opp av lokal legevakt om behov», skriver politiet.

