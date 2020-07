Brannvesenet ber alle droppe nattelading

Et helikopter som sto til lading tok fyr natt til søndag. Huseieren ble sendt til sykehus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Helikopteret sto til lading natt til søndag, og tok fyr. Tastaturet over det smeltet helt i brannen. Foto: Østre Agder brannvesen

GJERSTAD: «I natt har røykvarsleren bidratt til å redde flere liv. Huseier våknet til lyden av røykvarsler og kraftig røykutvikling i kjelleren. Bilde viser restene av helikopteret som stod til lading. Vi oppfordrer alle til å kun lade elektriske artikler når dere er våkne og tilstede.»

Det var meldingen som 110-sentralen sendte ut natt til søndag, sammen med et bilde av hvordan det så ut i rommet etter brannen.

– Det var en kraftig brann som smeltet det meste på pulten, og inne på rommet. Heldigvis var det et lite rom med lukket vindu, så brannen fikk ikke oksygen og utviklet seg. Men den kraftige røykutviklingen gjorde at røykvarsleren i naborommet slo ut. Da våknet huseieren og ringte oss, sier brannsjef Dag Svindseth i Østre Agder brannvesen til Fædrelandsvennen.

Mann til sykehus

Mannen som eide eneboligen i Gjerstad fikk i seg en del røyk og ble kjørt til sykehuset i Arendal for sjekk og observasjon, men det skal ha gått greit med ham.

– Det var to barn og to voksne som lå og sov i huset. Uten røykvarsler kunne det gått galt, sier Svindseth.

Brannen skjedde forøvrig i et rom i kjelleren.

Dropp nattelading

Brannvesenets oppfordring er klar:

– Vi fraråder all lading på nattestid, og vi ber alle om å ha fungerende røykvarslere i huset. Her var det litt flaks at det gikk som det gikk, siden brannen ikke fikk oksygen, sier Svindseth.