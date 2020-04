Redningsaksjon etter far og barn

En far og hans barn skal ha gått seg fast i bratt terreng i Bygland torsdag kveld.

BYGLAND: – De har satt seg fast i fjellsida, og vi legger nå en plan for å få de ut, sier operasjonsleder Eyvind Formo til Fædrelandsvennen litt før klokka 22.30.

Det var ved 21.30-tiden at nødetatene ble varslet om at faren og hans mindreårige barn hadde problemer i fjellsiden litt nord for bygdas sentrum.

«Politiet har i samarbeid med Hovedredningssentralen iverksatt en redningsaksjon ved Toppfjell etter melding om at en far og et barn har gått seg fast ved eller på en fjellhylle/bratt terreng. Nødetater er på stedet. SeaKing fra Sola og Luftambulansen bistår.» heter det i meldingen fra Agder politidistrikt.

Fædrelandsvennen har snakket med en gjest ved Neset Camping ved Byglandsfjord, som ligger like nedenfor Toppfjell.

– Vi reagerte på at det kom et helikopter så sent. Nå har det stått og lyst ned mot fjellet i minst ti minutter, sier Wenche Løvø.

