Far og sønn hentet ned med helikopter

To personer ble berget ned fra bratt terreng i Byglandsfjord sent torsdag kveld.

Her skimtes helikopteret i fjellsiden over Byglandsfjord torsdag kveld. Foto: Rodrigo Hills

BYGLAND: Ved 22.50-tiden ble det meldt at de var trygt nede på bakken ved hjelp av et Sea King redningshelikopter fra Sola.

– De to virker å være i fin form, etter forholdene. Begge er sjekket av lege på stedet, de ble dimmitert og kan reise hjem. Vi er glad for det lykkelige utfallet, sier operasjonsleder Eyvind Formo ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det var ved 21.30-tiden at nødetatene ble varslet om at faren i 30-årene og sønnen i tenårene hadde fått problemer på Toppfjellet, like nord for sentrum av Byglandsfjord.

– Sånn som vi har forstått det har de gått seg litt vill og endt opp i det bratte terrenget, et godt stykke opp i fjellsida, sier Formo.

Det ble brukt Sea King helikopter i aksjonen, sendt fra Sola. Dette bildet er fra en tilsvarende redningsaksjon på Østlandet for et par uker siden. Foto: Lise Åserud/ NTB Scanpix

«Politiet har i samarbeid med Hovedredningssentralen iverksatt en redningsaksjon ved Toppfjell etter melding om at en far og et barn har gått seg fast ved eller på en fjellhylle/bratt terreng. Nødetater er på stedet. SeaKing fra Sola og Luftambulansen bistår.» het det i den første meldingen fra Agder politidistrikt.

– Må legge en plan

Operasjonsleder følte seg likevel trygg på at aksjonen skulle ende godt.

– Vi har dialog med dem, og det virker å gå fint. Nå må vi bare legge en plan for hvordan vi skal få dem ut, sa Formo til Fædrelandsvennen litt før klokka 22.30.

De ville primært bruke helikopter, men satte også inn bakkemannskaper dersom det ikke skulle lykkes å hente dem ut luftveien.

De to skal være hjemmehørende i distriktet. Operasjonsleder kjenner ikke til hvor lenge de hadde vært ute på tur.

Fra Neset Camping kunne gjestene skimte lys fra redningshelikopteret som sirkulerer over Toppfjell for en far og et barn torsdag kveld har fått problemer. Foto: Wenche Løvø

Fædrelandsvennen snakket med en gjest ved Neset Camping, som ligger litt nord for Toppfjellet.

– Vi reagerte på at det kom et helikopter så sent. Nå har det stått og lyst ned mot fjellet i minst ti minutter, fortalte Wenche Løvø kort tid etter at meldingen kom.

Toppfjellet rager 410 meter over havet.