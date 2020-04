Far og barn hentet ned med helikopter

En far og hans barn ble berget ned fra bratt terreng i Byglandsfjord sent torsdag kveld.

Her skimtes helikopteret i fjellsiden over Byglandsfjord torsdag kveld. Foto: Rodrigo Hills

BYGLAND: – Det ble lagt en plan for å hente dem ut med Sea King helikopter. Begge to er nå heist trygt om bord i helikopteret, opplyser operasjonsleder Eyvind Formo ved Agder politidistrikt klokka 22.50.

Det var ved 21.30-tiden at nødetatene ble varslet om at faren og hans mindreårige barn hadde fått problemer på Toppfjellet like nord for sentrum av Byglandsfjord.

– De har satt seg fast i fjellsiden, og vi legger nå en plan for å få dem ut, sa operasjonsleder Formo til Fædrelandsvennen litt før klokka 22.30.

Det ble brukt Sea King helikopter i aksjonen, sendt fra Sola. Foto: Scanpix (arkivfoto)

«Politiet har i samarbeid med Hovedredningssentralen iverksatt en redningsaksjon ved Toppfjell etter melding om at en far og et barn har gått seg fast ved eller på en fjellhylle/bratt terreng. Nødetater er på stedet. SeaKing fra Sola og Luftambulansen bistår.» het det i meldingen fra Agder politidistrikt.

– Må legge en plan

Operasjonsleder følte seg likevel trygg på at operasjonen skulle ende godt.

– Vi har dialog med dem, og det virker å gå fint. Nå må vi bare legge en plan for hvordan vi skal få dem ut, sa Formo til Fædrelandsvennen.

De ville primært bruke helikopter, men også sette inn bakkemannskaper dersom det ikke skulle lykkes å hente dem ut luftveien.

De to skal være hjemmehørende i distriktet.

Fra Neset Camping kunne gjestene skimte lys fra redningshelikopteret som sirkulerer over Toppfjell for en far og et barn torsdag kveld har fått problemer. Foto: Wenche Løvø

Fædrelandsvennen snakket med en gjest ved Neset Camping, som ligger litt nord for Toppfjellet.

– Vi reagerte på at det kom et helikopter så sent. Nå har det stått og lyst ned mot fjellet i minst ti minutter, fortalte Wenche Løvø.

Toppfjellet rager 410 meter over havet.

