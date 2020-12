Skulle felle tre – reiv ned strømstolpe

Greiner landet på strømledning og dro med seg stolpe.

Uhellet sørget for at man måtte ta strømmen i hele gata. Foto: Torbjørn Witzøe

Mads Ommundsen

Torbjørn Witzøe

KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen fikk melding om hendelsen like rundt 14.00 søndag.

– I forbindelse med trefelling har en grein på et tre falt over noen ledninger og revet med seg, sier arbeidere fra Otera.

De var på stedet for å ordne opp. Uhellet sørget for strømbrudd i en bolig på stedet, men for å være på den sikre siden måtte mannskapene fra Otera ta strømmen i hele gata.

Gata det er snakk om er Svingen på Hellemyr. Otera jobber nå med å få fjernet stolpen, slik at man kan få fikset problemet.

– Stolpen var nok dårlig sikret, og skulle nok vært bedre boltret fast i fjell, opplyses det om.