Arbeids­ulykke i Kristian­sand

Person fraktet til sykehus.

KRISTIANSAND: Tirsdag klokka 11.51 melder politiet at det har vært et arbeidsuhell ved Torpveien på Søm.

«En person har fått en betongkloss over et bein da denne veltet fra bakkenivå. Personen er ved bevissthet. Den skadde er tatt med til sykehus med klemskade på et ben», opplyser politiet på Twitter.