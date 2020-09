Odder­nestun­nelen åpnet igjen

Bil fikk motorstans.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: Torsdag klokka 13.51 meldte politiet at ett kjørefelt i vestgående retning var sperret på E 18 i Oddernestunnelen i Kristiansand.

Dette skyldtes at en bil hadde fått motorstans.

Bilberger var framme på stedet et snaut kvarter senere. Klokka 14.15 opplyste politiet at bilen var fjernet og at trafikken gikk som normalt.