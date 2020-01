Butikk­tyver kjørte i parkert bil to ganger

Først skal de ha stjålet fra butikker på Sørlandssenteret. Deretter krasjet de to ganger i en parkert bil utenfor senteret.

KRISTIANSAND: To personer er pågrepet og mistenkt for tyveri fra butikker på Sørlandssenteret, melder politiet.

– Vi har pågrepet to menn som er henholdsvis i 50-årene og i slutten av 20-årene. De er hjemmehørende i regionen, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

Da de to mennene kjørte fra senteret krasjet de to ganger inn i en parkert bil på parkeringsplassen utenfor. Sjåføren mistenkes for ruskjøring.

Det ble beslaglagt det som trolig er mindre mengder tyvegods fra i alle fall to forretninger på kjøpesenteret.

