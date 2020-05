Asylsøker funnet i drivende seilbåt

Hovedredningssentralen melder om en «spesiell sak» fredag. En person som søker om asyl er funnet i en seilbåt midt i Skagerrak.

KRISTIANSAND: Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) melder om en mindre seilbåt som driver midt i Skagerrak mellom Kristiansand og Hirtshals.

Båten har et svensk flagg synlig, og HRS får bistand fra en kommersiell fraktbåt.

Det gjøre funn av en person om bord, og HRS betegner saken som «spesiell» på Twitter.

Personen ønsker å søke om asyl, og Agder politidistrikt kobles inn for videre håndtering.

På vei ut

Redningsleder i HRS, Owe Frøland, sier til Fædrelandsvennen at politibåten og redningsskøyta er på vei ut i Skagerrak for å hente personen og taue inn seilbåten.

– Båten kommer fra Sverige, og har vært ute på havet i rundt to døgn for å prøve å komme seg inn til et land og søke asyl, sier Frøland.

Personen på seilbåten har fortalt dette til mannskapet på fraktbåten som har assistert HRS.

Disse har tatt asylsøkeren om bord, og venter nå på at politiet skal komme ut til dem.

Klokka 18.20 melder Agder politidistrikt at de er på vei ut til lastebåten, som går mot Arendal.

Ville ha kontakt

Fraktbåten var egentlig på vei til Vestlandet, da de ble kontaktet av HRS med spørsmål om å bistå.

Da hadde HRS først fått melding fra kystradioen rundt klokka 14.35 om at et sivilt fartøy så den drivende seilbåten på avstand.

– De var på vei bort fra stedet, så vi fikk fraktbåten, som var en time unna, til å dra innom og sjekke seilbåten. De oppdaget at det var en person om bord, som vinket og ville ha kontakt. Det viser seg at han ønsker å søke asyl i Norge, sier Frøland.

– De sleper nå seilbåten, men fraktbåten er 90 meter lang så de kan ikek holde høy hastighet.

