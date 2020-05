Brudd i forhandlingene. 480.000 mister TV 2-kana­lene.

Fra og med midnatt har rundt 480.000 Get-kunder mistet TV2s kanaler.

I en pressemelding sendt ut 00.11 natt til mandag skriver Telia Norge, som Get er en del av:

«Egmont-eide TV2 og Get har ikke kommet til enighet om ny distribusjonsavtale. Dermed mister Gets kunder muligheten til å se på TV2 sine kanaler fra og med i dag. Get er positive til å gjenoppta forhandlingene så raskt som mulig for å finne en løsning.»

– Vi beklager veldig overfor alle våre kunder. Dette er ikke en løsning vi har ønsket. Vi har jobbet hardt for å komme til enighet, men vi har dessverre ikke klart det, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge i pressemeldingen.

– Vi ønsker fortsatt å finne en god løsning med TV2, slik at vi sammen kan fortsette å skape gode seeropplevelser i tiden fremover til glede for alle parter. Vår dør står åpen og vi setter oss ned når som helst for å forhandle videre, sier Kaalen.

Avtalen som reforhandles regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder.