Vogntog fikk problemer på E 39 – førte til redu­sert fremkom­melighet

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KRISTIANSAND: Torsdag klokka 20.23 fikk politiet inn melding om et vogntog som hadde fått problemer i Trybakken på E 39, i retning øst.

– Noe redusert fremkommelighet. Politiet er på vei til stedet, opplyser politiet på Twitter klokka 20.42.

Politiet opplyste en halvtime senere at trafikken ble dirigert manuelt forbi via rasteplassen ved Holmenfoss og at bilberger var varslet.