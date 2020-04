To vogntog fikk problemer på E 39

Torsdag kveld fikk to vogntog problemer på E 39 ved Holmen/Try vest for Søgne.

KRISTIANSAND: Torsdag klokka 20.23 fikk politiet inn melding om et vogntog som hadde fått problemer i Trybakken på E 39, i retning øst.

– Noe redusert fremkommelighet. Politiet er på vei til stedet, skrev politiet på Twitter klokka 20.42.

Politiet opplyste en halvtime senere at trafikken ble dirigert manuelt forbi via rasteplassen ved Holmenfoss, og at bilberger var varslet.

Klokka 23.03 kom det inn ny melding til politiet, denne gang om et annet vogntog med problemer i østgående retning omtrent på samme sted.

– Redusert fremkommelighet forbi, skrev operasjonsleder Eyvind Formo på Twitter, mens veitrafikksentralen like etterpå opplyste at det pågikk manuell dirigering i forbindelse med bilberging.