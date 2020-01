Utenlandsk trailer endte i grøfta

Det meldes om vanskelige kjøreforhold på stedet.

BIRKENES: En utenlandsk semitrailer kjørte seg natt til onsdag fast og endte opp i grøfta på fylkesvei 405 like sør for Grunnetjønn, mellom Vennesla og Vatnestrøm.

Det meldte politiet på Twitter klokka 02.31.

– Det skal være snø og vanskelige kjøreforhold på stedet. Det er passering i ett kjørefelt, skrev operasjonsleder i meldingen.

Etter at politiet hadde vært på stedet og konkludert med at traileren ikke stod farlig til for øvrig trafikk, ble det belsuttet at sjåfør selv skulle sørge for berging av vogntoget.

