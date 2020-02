Over 60 bøtelagt på E 18 og riksvei 9

Tre endte opp som fotgjengere.

Foto: Tormod Flem Vegge

AGDER: Utrykningspolitiet har hatt kontroller både på riksvei 9 og E 18 på siste dag av vinterferien. Det har gitt storfangst.

Under en fartskontroll på riksvei 9 ved Heggland ble 37 bilførere bøtelagt for fartsovertredelser. Høyeste hastighet ble målt til 106 km/t i 80-sona, melder politiet på Twitter.

På E 18 i Arendal, nærmere bestemt ved Feviksmarka, hadde UP også stilt seg opp søndag. Der ble 21 bilførere bøtelagt for fart. I tillegg fikk tre bot for ulovlig mobilbruk, mens ytterligere tre kjørte så fort at de mistet førerkortet.

Høyeste hastighet på europaveien ble mål til 150 km/t på stedet hvor det er 90-sone.

Til sammen ble dermed 64 bilførere dermed tatt for overtredelser i de to kontrollene.