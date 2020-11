Lokalt haste­vedtak: Ikke lov med samlinger utenfor hjemmet

Det er innført et lokalt hastevedtak i seks kommuner som følge av smitteutbruddet i et rumensk miljø på Sørlandet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

AGDER: Farsund kommune skriver lørdag kveld følgende på sin Facebook-side:

«Kommunene Lyngdal, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad fatter hastevedtak med hjemmel i smitttevernloven § 4-1 for å begrense smitte.

Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan kommunene med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav a, vedta, sitat: "forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet".

Kommunene fatter likelydende vedtak om at alle former for arrangementer og samlinger der privatpersoner samles utenfor hjemmet, ikke finner sted til og med mandag 16.11.2020. Begrunnelsen er at kommunene trenger tid til å få bedre oversikt over den nåværende smittesituasjonen.

Kommunene vil snarest mulig komme med ny informasjon og videre retningslinjer.»