26 bilister tatt i fartskontroll på rv 41

To bilister mistet lappen etter å ha kjørt for fort i 50-sone på riksvei 41 ved Hynnekleiv søndag ettermiddag.

FROLAND: UP har i ettermiddag hatt fartskontroll på riksvei 41 ved Hynnekleiv.

Politiet opplyser at 24 bilister fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i 50-sonen. I tillegg ble to anmeldt og fratatt førerkortet.

Den høyeste hastigheten ble målt til 83 kilometer i timen.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 13:58

