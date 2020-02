Nytt ras på fylkesvei 42

Lørdag formiddag gikk det et steinras på fylkesvei 42 i Sirdal.

Store steinblokker dekket lørdag formiddag veibanen på fylkesvei 42 øst for Tonstad. Foto: Annette Gudmestad

SIRDAL: Klokka 10.45 meldte Vegtrafikksentralen Sør at det hadde gått et steinras mellom Gåsehelletunnelen og Bjørkåstunnelen øst for Tonstad.

Ingen personer eller biler skal ha kommet til skade i raset, men veien ble stengt for en periode.

Klokka 11.29 meldte Vegtrafikksentralen Sør at veien var åpnet for trafikk igjen.

Fred Johnny Wikøren i Agder fylkeskommune tror ikke det skal være fare for ny steinsprang på stedet, men de vil likevel kontakte geolog over helga for å være på den sikre siden.

Det har gått flere ras og steinsprang på fylkesveien øst for Tonstad, og det er foretatt flere rassikringstiltak. Sirdal kommune har arbeidet for at det skal bygges en ny tunnel forbi den mest rasutsatte strekningen.