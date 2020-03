Dette skjedde natt til fredag 6. mars

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 6. mars.

Publisert Publisert Nå nettopp













1 av 5 Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Tømmertog sporet av – nattoget stanset

Vy måtte finne alternativ transport for reisende på nattoget til Oslo etter at et tømmertog har sporet av ved Hove på Dovrebanen natt til fredag.

Bane Nor melder at tømmertoget sporet av ved Hove på Dovrebanen klokka 3, og at jernbanen er stengt mellom Ringebu og Lillehammer i Innlandet fylke på ubestemt tid.

Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Oslo

Politiet ønsker tips etter at en ung mann kom inn på legevakten i Oslo med alvorlige, men ikke kritiske skader etter å ha blitt stukket med kniv i sentrum torsdag kveld.

– Vi har så langt ingen opplysninger om mulig gjerningsperson eller hvor dette har skjedd, men vi vet at det har skjedd i Oslo sentrum et sted rundt klokka 20.50 torsdag, så vi ønsker informasjon fra alle som kan ha sett noe som kan knyttes til dette, sier krimleder Trine Jorkjen til NTB.

Tyrkisk militære drepte syrere før våpenhvile

Våpenhvilen i Idlib-provinsen nordvest i Syria trådte i kraft ved midnatt, men kort tid før drepte Tyrkias forsvar 21 soldater fra syriske regjeringsstyrker.

Etter at fristen for våpenhvilen var passert midnatt ble det meldt om en forsiktig ro i området. Men helt opptil fristen var det imidlertid krigshandlinger fra alle parter, melder SOHR.

Børsene faller på nytt i Asia

Børsene i Kina fulgte fallet i de amerikanske børsene og startet med nedgang fredag. I Japan falt markedet over 3 prosent i løpet av formiddagen.

Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk rett ned med 1,38 prosent da handelen startet fredag og fortsatte fallet til 2,06 prosent i løpet av formiddagen. Shanghai Composite Index sank 1,16 prosent, og den andre børsen i Kina, Shenzhen Composite Index falt 1,09 prosent.

Over 6.000 virussmittet i Sør-Korea

Sør-Korea melder om 518 nye smittetilfeller fredag. Dette bringer smittetallet i Sør-Korea opp i 6.284. Sju flere hadde fredag også dødd av covid-19, og i alt er 42 mennesker i Sør-Korea nå meldt døde av sykdommen.

Sør-Korea og Italia er de to landene utenfor Kina som er hardest rammet. Torsdag var det påvist over 3.800 smittede i Italia. 148 mennesker er døde som følge av koronaviruset etter at ytterligere 41 mennesker døde fra onsdag til torsdag.

Ny tankbilulykke med salpetersyre i Stor-Elvdal

Brannvesenet rykket natt til fredag ut til riksvei 3 ved Atna der det brant i en tankbil med salpetersyre. Politiet i Innlandet fikk melding klokka 3.50 om brannen i Stor-Elvdal. Det skal ikke være personskader, men kraftig røykutvikling. Riksvei 3, som er hovedfartsåre i området i Østerdalen, er delvis sperret.

Riksvei 3 var for øvrig stengt fra onsdag kveld til torsdag morgen etter en ulykke med tre vogntog ved Atna, inkludert en tankbil med salpetersyre, som skapte store problemer.