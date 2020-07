Lekeheli­kopter eksplo­derte under lading

– Hvis ikke huseier handlet som vedkommende gjorde i denne situasjonen, eller de ikke var hjemme, hadde dette huset brent til grunnen, forteller innsatsleder i Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen.

Slik så hobbyrommet ut etter at lekehelikopteret eksploderte. Detaljbildet viser en USB-lader. Foto: Østre Agder brannvesen

ARENDAL: Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut på det som skulle være en boligbrann i Rådyrveien på Tromøy i Arendal.

– Huseier skulle lade et lite radiostyrt helikopter, og etter et kvarters tid kjente de en sterk røyklukt samtidig som røykvarsleren gikk, forteller innsatsleder i Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen.

Det skulle så vise seg at det fjernstyrte helikopteret hadde eksplodert under ladning.

Det skulle så vise seg at det fjernstyrte helikopteret hadde eksplodert under ladning.

Innsatsleder Petter Vinje Svendsen mener huseier handlet helt riktig under hendelsen. Foto: Østre Agder brannvesen

Applauderer innsatsen

Innsatsleder Svendsen mener huseiers atferd var avgjørende for utfallet av situasjonen.

– Huseier tømte et brannslokningsapparat, men det var så varmt og røykfylt at han gikk ut igjen. Da ringte han oss, forteller han.

Med dette dempet huseier branntilløpet og hindret branntilførsel, slik at det kun ble et mindre branntilløp.

Ingen personer skal være skadet etter hendelsen, med unntak av én person har pustet inn røyk.

Slik så hobbyrommet ut etter at lekehelikopteret eksploderte. Foto: Østre Agder brannvesen

Lignende hendelse

Lekehelikopteret som eksploderte på Tromøy torsdag ettermiddag beskriver innsatslederen som en rimeligere variant – og mener man bør tenke på at kvaliteten også kan være deretter.

– Det å lade om natten eller når man ikke er hjemme skaper en eventuell brannfare, forteller Svendsen.

Han henviser blant annet til en hendelse som skjedde for et par uker siden, hvor også et lekehelikopter tok fyr.

– Det vi frykter mer og mer er duppedittene som går på batteri og skal lades, og gir en viss risiko for brann. Som regel er de gode når det er en originalader, men billigløsningene er en potensiell fare, sier Svendsen.

Om brannen startet i batteriladeren, eller i batteriet til helikopteret er brannvesenet usikre på.