Fjern­styrt heli­kopter eksplo­derte under lading

Nødetatene rykket torsdag ut på boligbrann i Arendal – det skulle vise seg at et fjernstyrt helikopter hadde eksplodert under ladning.

ARENDAL: Nødetatene rykket ut på det som skulle være en boligbrann i Rådyrveien på Tromøy i Arendal.

Beboerne skal ha hørt et smell i kjelleren i boligen, og det kom sort røyk, opplyser politiet på Twitter.

Senere viste det seg at det var et fjernstyrt helikopter som hadde eksplodert under ladning.

Ingen personer skal være skadet, med unntak av én person har pustet inn røyk.