Blivakker kåret til årets butikk

«Prisjakt» har kåret «Bli Vakker» til årets butikk 2020.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Blivakker er nettbasert, men har også butikkutsalg i Postgården midt i Kristiansand. Foto: Rune Øidne Reinertsen

KRISTIANSAND: Kåringen er basert på 20.000 omtaler sendt inn av kunder.

– Det er rett og slett imponerende at Blivakker år etter år makter å opprettholde et så høyt nivå på både kundeopplevelser, pris, leveranse og service. I år ble det igjen kåret til den beste av de alle – og «Bli Vakker» har nå faktisk vunnet tre av de fire siste årene. Det er også veldig gøy å se at flere av de nyere nisjebutikkene klarer å levere mange gode shoppingopplevelser til sine kunder, skriver Are Vittersø som er norgessjef i Prisjakt i en pressemelding.

Blivakker og søsterselskapene i andre land selger hår-, hud-, sminke- og parfymeprodukter. Selskapet eies av Brandsdal Group AS, som Einar Øgrey Brandsdal står bak. I forbindelse med årets ligning skrev Fædrelandsvennen at han på 20 år har bygget en formue som Kapital anslår til 2,9 milliarder kroner.