Politi­loggen søndag kveld

Det har vært en rekke mindre hendelser på Sørlandet søndag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

AGDER: Her er politiets oppsummering av det som har skjedd søndag kveld:

Kl. 18.50 - Froland: «UP har hatt trafikkontroll på FV 41 Telemarksveien ved Hynnekleiv. 18 bilførere har fått forenklede forelegg for fart. Høyeste hastighet 70 km/t i 50 sone.»

17.08 - Lindesnes: «Melding om at en båt er stjålet fra Tjømsvågen. Båten er en 16" Skarpnes med utenbordsmotor. Forholdet anmeldt. Dersom publikum ser båten ta kontakt med politiet på tlf. 02800.»

18.55 - Froland: «Rådyr påkjørt ved Hinnebu på FV 42. Viltnemnda varslet.»

19.14 - Kristiansand: «Kvinne anmeldt for kroppskrenkelse, skadeverk og forstyrrelse av offentlig ro og orden på Lund. Har dyttet til andre personer og forsøkt å knuse mobiltelefonen til unge jenter.»

19.46 - Lillesand: «Melding om påkjørt hjort ved Birkelandsveien. Viltnemnda varslet. Kl. 2010. Rådyr påkjørt ved Kjerlingland. Viltnemnda varslet.»

20.02 - Kristiansand: «Mann innbragt til politiet og anmeldt for for ordensforstyrrelse på Rutebilstasjonen. Slo i en buss slik at denne ikke fikk kjørt. Også anmeldt for å nekte å oppgi personalia til politiet.»

22.25 - Kristiansand: «Melding om innbrudd i bolig på Vige i Søgne. Politiet undersøker åstedet i natt eller i morgen.»

21.34 - Grimstad: «Kvinne anmeldt for kjøring med bil i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort.»