Mann brakk nakken på katter og sendte bilde til ekskona

Agder lagmannsrett dømmer mannen for grovt brudd på dyrevelferdsloven, skriver Tønsbergs Blad. Mannen er også fradømt retten til å ha dyr de neste ti årene.

Mannen har innrømmet at han høsten 2017 avlivet to katter ved å brekke nakken på dem med egne hender.

Paret var da nyseparert. Kona hadde flyttet ut, mens mannen bodde med kattene. Mannen har forklart at kattene endret seg da kona flyttet ut. Han mente de ikke hadde det bra og bestemte seg for å avlive dem.

Med to dagers mellomrom brakk han nakken på kattene. Den første katten hengte han opp i taket med et tau og sendte bilde av dette på en tekstmelding til ekskona.

I lagmannsretten nektet mannen for at han gjorde dette ut fra et ønske om hevn mot ekskona. Han hevdet han gjorde det ut fra dyrevelferdshensyn.

Det trodde imidlertid ikke retten på og konkluderte med at mannen hadde et hevnmotiv og at han i tillegg ville spare penger på avliving.