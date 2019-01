• Har ingen mistenkte • Ingen livstegn på 71 dager • Frykter at spor kan ha blitt kalde • Politiets råd til familien: Ikke betal løsepenger

Jakten for å finne Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) hadde vart i over ti uker. Til slutt så politiet ingen annen utvei enn å be om publikums hjelp.