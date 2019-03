Politiet i Utrecht bekreftet mandag ettermiddag at tre mennesker er drept og fem skadetetter at en passasjer på trikken begynte å skyte rundt seg.

Gjerningsmannen, eller mennene er på flukt. Helt til klokken 16.15 fikk befolkningen beskjed om å holde seg innendørs og elevene ble låst inne på skolene.

Politiet ettersøker en tyrkiskfødt, 37 år gammel mann i forbindelse med skytingen. De har offentliggjort et bilde av mannen, og advarer sivile mot å nærme seg ham.

Bildet er tatt på trikken like før skytingen begynte.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Advarer mot risiko for eksplosiver i bil

Klokken 16.00 sa politiet at man arbeider ut fra en teori om at det dreier seg om et terrorangrep, men utelukker ikke andre muligheter. Politiets talsmann Bernard Jens sier at man avventer etterforskningen. Han sier at motivet også kan ha med privatlivet å gjøre.

Skytingen skjedde på en trikk rett før den ankom sentralstasjonen i byen omtrent klokken 10.45 mandag. Ifølge øyenvitner trakk en mann uten forvarsel et skytevåpen og åpnet ild mot tilfeldige. Deretter flyktet han fra stedet.

Kort tid før skytingen ble det stjålet en rød Renault Clio like ved åstedet, melder politiet. Den ble senere funnet, og politiet advarer om at det kan være eksplosiver i bilen.

Ifølge De Telegraaf har politiet aksjonert mot en boligblokk et par kvartaler fra der bilen ble funnet.

Vlak voor het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht is aan de Amerikalaan bij een carjacking een rode Renault Clio buitgemaakt. De betreffende auto is later aangetroffen aan de Tichelaarslaan. 1/2 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Mandag formiddag aksjonerte politiet ved flere bygninger. Klokken 12.45 meldte kringkastingsselskapet NOS at antiterrorpoliti har omringet en bygning ved Trumanlaan, ikke langt fra åstedet.

Beboere i nabolaget får beskjed om å holde seg innendørs, og pressen blir holdt på avstand. Klokken 15.45 var det fortsatt mye politi rundt bygget, og beboerne fikk ikke gå hjem.

Statsministeren: Et angrep på vår sivilisasjon

Statsminister Mark Rutte og minister for justis og samfunnssikkerhet Ferdinand Grapperhaus holdt en kort pressekonferanse mandag ettermiddag.

Rutte sa at dersom det dreier seg om en terrorhandling, vil Nederland vise at terror ikke er sterkere enn rettsstaten og prinsippene det nederlandske samfunn bygger på.

Høyeste trusselnivå

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har satt trusselnivået i provinsen Utrecht til 5, det høyeste nivået. Foreløpig er meldingen at nivået vil være så høyt i alle fall frem til klokken 18.00.

Det er første gang Nederland opplever et så høyt trusselnivå.

«Gjerningsmannen er fortsatt på flukt. Terrormotiv er ikke utelukket. Følg de lokale myndighetenes ordre», er beskjeden fra sikkerhetsmyndighetene.

Også i andre nederlandske byer er beredskapen hevet, politiet i Rotterdam melder at de styrker vaktholdet ved moskeer. I Haag er det kraftig styrket vakthold ved parlamentet og regjeringskontorer.

Utrecht kommune ber alle borgere om å holde seg innendørs. Man kan ikke utelukke nye hendelser, skriver kommunen på Twitter:

Nav het schietincident van het 24 Oktoberplein adviseert de gemeente Utrecht, de politie en het OM (driehoek) iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is. Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten. De politie is op dit moment nog op zoek naar de dader. — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 18, 2019

Forvirring og rykter

Lederen for den nederlandske sikkerhetsmyndigheten, Pieter-Jaap Aalbersberg, sa på en pressekonferanse at det var avfyrt skudd flere ulike steder i Utrecht.

– Det ble avfyrt skudd flere steder i Utrecht i dag morges. Det pågår nå en stor politioperasjon for å pågripe gjerningsmannen, sa Aalbersberg.

Politiet i Utrecht sier derimot at det er skutt ett sted. En talsmann for Aalberberg sa senere at det er beskjedene fra det lokale politiet som gjelder.

– Det føles fortsatt surrealistisk, sier Daan Molenaar til NOS Radio 1 Journal.

Han satt på trikken da skytingen begynte.

– Jeg hadde akkurat gått inn foran i trikken. Det var flaks, forstår jeg nå, sier han.

Han sier at det var vanskelig å forstå hva som skjedde, og at trikken stanset midt i en sving. Han så en kvinne ligge på bakken og trodde det var en ulykke.

Da mennesker løp il for å hjelpe kvinnen, kom en mann med pistol løpende. Passasjerer begynte å løpe ut av trikken.

– Da hørte jeg at det også ble skutt til venstre for meg, og tenkte at dette er større enn det jeg allerede hadde sett. Da løp jeg veldig raskt.

Slik Molenaar opplevde det, gikk gjerningsmannen veldig målrettet mot gruppen mennesker ved kvinnen.

Uklart om det er flere involvert

Politiets talsmann Bernhard Jens sier at man foreløpig forholder seg til at det er én gjerningsmann, men ingen ting utelukkes.

– Vi vet ikke om det er snakk om flere gjerningsmenn, det er også ukjent om den skyldige har hatt hjelpere, sier han til de Volkskrant.

Police urge people in the Dutch city of #Utrecht to stay inside, saying "new incidents can not be ruled out"pic.twitter.com/KO8u05W9Cd — NewsBlog breaking (@NBbreaking) March 18, 2019

Skoler, moskeer og stasjon er stengt

Åstedet er like ved drabantbyen Kanaleneiland. I en gruppesamtale på chattetjenesten Whatsapp forteller flere beboere at boliger nær åstedet har fått politivakt. Skolene i nærheten låste dørene og foreldre fikk beskjed om at de måtte vente med å hente barna sine.

Onsdag er det lokalvalg i Nederland, nesten samtlige partier har avlyst valgkamparrangementer. Unntaket er det innvandringskritiske partiet Forum voor Demokratie.

Politiet har delvis stengt motorveiene mellom Amsterdam, Haag og Utrecht, slik at en av filene er forbeholdt nødtjenestene.

Politiet skal ha blitt varslet om angrepet som fant sted ved 24. Oktoberplein klokken 10.45. Mandag hadde politiets fagforeninger planlagt en begrenset streik mot endringer i pensjonsordninger, men denne er avblåst.

Utrecht ligger midt i Nederland og har litt over 300.000 innbyggere.