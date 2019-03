Siste: Ifølge lederen for den nederlandske sikkerhetsmyndigheten, Pieter-Jaap Aalbersberg, skal det være avfyrt skudd flere ulike steder i Utrecht. Han kan ikke si noe mer om de andre hendelsene.

Ifølge øyenvitner skal skyteepisoden ha funnet sted på en trikk rett før den ankom sentralstasjonen i byen ca. klokken 10.45. Flere aviser skriver at gjerningsmannen har kommet seg unna. Like etter klokka 13 bekreftet politiet opplysningen om at én person er drept.

Klokken 12.45 meldte kringkastingsselskapet NOS at antiterrorpoliti har omringet en bygning ved Trumanlaan, ikke langt fra åstedet. Det skal også være politi på takene rundt dette huset.

Beboere i nabolaget får beskjed om å holde seg innendørs, og pressen blir holdt på avstand.

Avisen de Volkskrant har snakket med en nabo som bare navngis som Berry. Han sier det er mye politi rundt huset i Trumanlaan. Det er også en ambulanse på stedet.

Klokken 13.40 meldte flere medier at det også er mye politi ved et kjøpesenter et annet sted i byen. Det går rykter om at gjerningsmannen flyktet i en rød Renault etter å ha forlatt trikken. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Utrecht kommune ber alle borgere om å holde seg innendørs. Man kan ikke utelukke nye hendelser, skriver kommunen på Twitter:

Nav het schietincident van het 24 Oktoberplein adviseert de gemeente Utrecht, de politie en het OM (driehoek) iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is. Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten. De politie is op dit moment nog op zoek naar de dader. — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 18, 2019

ANP/NTB scanpix

Reportere på stedet melder at en av personene som ligger på bakken utenfor trikken er dekket med et hvitt laken. Samtidig melder flere nyhetsbyråer at en person er omkommet.

Høyeste trusselnivå

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har satt trusselnivået i provinsen Utrecht til 5, det høyeste nivået. Foreløpig er meldingen at nivået vil være så høyt, i alle fall frem til klokken 18.00.

Det er første gang Nederland opplever et så høyt trusselnivå.

«Gjerningsmannen er fortsatt på flukt. Terroristisk motiv er ikke utelukket. Følg de lokale myndighetenes ordre», er beskjeden fra sikkerhetsmyndigheten.

Også i andre nederlandske byer er beredskapen hevet, politiet i Rotterdam melder at de styrker vaktholdet ved moskeer. I Haag er det kraftig styrket vakthold ved parlamentet og regjeringskontorer.

Dreigingsniveau omhoog naar 5, uitsluitend voor provincie #utrecht tot 18 uur. Dader nog voortvluchtig. Terroristisch motief niet uitgesloten. Volg aanwijzingen lokale autoriteiten — PJ Aalbersberg NCTV (@PJAalbersberg) March 18, 2019

Politiet i Utrecht oppfordrer folk til å holde seg unna området. De skriver på Twitter at de ikke kan utelukke at det dreier seg om terrorisme. Alle ofre skal nå være kjørt til sykehus, men det er foreløpig ingen sikre opplysninger om hvor mange som er skadet. Det er heller ingen bekreftelse på rykter om at minst en person er drept.

Nyhetsbyrået Reuters melder at regjeringen holder et krisemøte mandag formiddag. Statsminister Mark Rutte sier at det er en urovekkende situasjon.

Onderzoek naar schietincident #24oktoberplein in #Utrecht is gaande. Daarin houden we ook rekening met een eventueel terroristisch motief. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Utelukker ikke terrorisme

Politiets talsmann Bernhard Jens sier at man foreløpig forholder seg til at det er én gjerningsmann, men ingen ting utelukkes.

Police urge people in the Dutch city of #Utrecht to stay inside, saying "new incidents can not be ruled out"pic.twitter.com/KO8u05W9Cd — NewsBlog breaking (@NBbreaking) March 18, 2019

– Vi vet ikke om det er snakk om flere gjerningsmenn, det er også ukjent om den skyldige har hatt hjelpere, sier han til de Volkskrant.

Han bekrefter at gjerningsmannen har kommet seg unna. Det finnes foreløpig ikke noe signalement på gjerningsmannen.

Piroschka van de Wouw, Reuters / NTB scanpix

Ifølge øyenvitner trakk en mann uten forvarsel et skytevåpen og åpnet ild mot tilfeldige. Flere mennesker skal være truffet av skudd, men tilstanden er ikke kjent. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal en person være drept i angrepet.

– En mann begynte å skyte helt vilt, jeg aner ikke hvorfor. Jeg har sett flere skadede, også på trikken, sier et øyenvitne til lokalavisen De Utrechtse Internet Courant.

Nederlandsk antiterrorpoliti har rykket ut til stedet, og helsepersonell driver førstehjelp inne i trikken. Det er flere ambulansehelikoptre på åstedet. Media melder at det er skadede både på trikken og ute på gaten. Politiet i Utrecht ber publikum om å holde seg unna åstedet slik at nødtjenestene får gjort jobben sin.

Skoler, moskeer og stasjon er stengt

Avisen de Telegraaf melder at politiets antiterrorenhet er på stedet, men avventer situasjonen.

Åstedet er like ved drabantbyen Kanaleneiland. I en gruppesamtale på chattetjenesten WhatsApp forteller flere beboere at boliger nær åstedet har fått politivakt. Skolene i nærheten har låst dørene og forblir stengt inntil videre.

Mandag formiddag ble også togtrafikken til Utrecht stengt. Byens sentralstasjon er et knutepunkt for landets togtrafikk.

Moskeer i Utrecht skal også være evakuert.

Onsdag er det lokalvalg i Nederland, samtlige partier har avlyst valgkamparrangementer.

Politiet har delvis stengt motorveiene mellom Amsterdam, Haag og Utrecht, slik at en av filene er forbeholdt nødtjenestene.

Piroschka van de Wouw, Reuters / NTB scanpix

Politiet skal ha blitt varslet om angrepet som fant sted ved 24. Oktoberplein klokken 10.45. Mandag hadde politiets fagforeninger planlagt en begrenset streik mot endringer i pensjonsordninger, den er avblåst.

Utrecht ligger sørøst i Nederland og har litt over 300.000 innbyggere.

Flere ulike nyhetsleverandører har lagt ut bilder i sosiale medier som viser en gul trikk som står stille.