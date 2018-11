USA kan stanse «Helge Ingstad»-straffesak

Foreløpig er lite kjent om hvorfor milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» smalt inn i en tankbåt og sank utenfor Stureterminalen natt til 8. november. Ingen vet sikkert om noen har gjort noe straffbart, langt mindre om noen skal stilles for retten.

Men politiet gikk tidlig ut og sa at ingenting tydet på at teknisk svikt var årsaken til ulykken.

Hva som skjedde på broen på fregatten står dermed sentralt i politiets etterforskning. Syv personer var til stede: Seks norske militære og en amerikansk marineoffiser som var på utvekslingsopphold om bord.

Amerikaneren var under opplæring av en av de norske offiserene da de braste inn i det 250 meter lange tankskipet «Sola TS».

– USA har førsteretten

I tilfelle norsk politi skulle konkludere med at den kvinnelige utvekslingsoffiseren har gjort noe galt og bør tiltales og straffes, må de spørre amerikanske myndigheter først.

– Det er avklart at USA vil ha førsteretten dersom det blir aktuelt med straffeforfølgelse av deres borger, sier påtaleansvarlig politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt.

Dersom amerikanerne sier nei, må norske myndigheter bøye seg for dette. Da blir det ingen norsk rettssak mot offiseren.

Politiet: Samarbeider greit

Politiadvokat Mevatne understreker at det er altfor tidlig å si om dette faktisk blir en aktuell problemstilling. Men han bekrefter at det har vært diskusjoner med amerikanerne om temaet.

– Samarbeidet med USA har gått veldig greit. Vi er blitt enige om kjørereglene, sier Mevatne.

Forklaringen på USAs vetorett er å finne i en Nato-avtale – den såkalte Nato SOFA-avtalen fra 1951.

Denne regulerer hvordan strafferettslige problemer skal løses når utenlandsk Nato-personell er involvert. Hovedprinsippet er at norsk lov gjelder for Nato-soldater på norsk jord, og at de kan stilles for norsk rett dersom de gjør noe galt.

Må spørre først

Men det finnes unntak. Ett av disse unntakene er dersom forbrytelsen har skjedd «under utførelse av tjenesteplikter». I slike tilfeller er det soldatens hjemstat som har «førsterett til å utøve jurisdiksjon», som det heter på juristspråket.

I praksis betyr dette amerikanske myndigheter kan overta en sak mot den amerikanske offiseren, og si at en eventuell straffeforfølgelse skal skje i det amerikanske rettssystemet.

Også dersom det skulle bli aktuelt å bruke tvangsmidler – som ransaking eller varetektsfengsling – vil USA måtte spørres først.

Slåssing på byen dekkes ikke

Denne unntaksregelen slår ikke inn ved forbrytelser begått utenfor tjeneste. Slåsskamper på byen – utenfor tjeneste – vil normalt håndteres av norske myndigheter.

Regelen er heller ikke ment å fungere som en mulighet til å gi immunitet.

– Avtalen er utformet slik at det er en forventning om at senderstaten – som har førsterett – faktisk vil straffeforfølge, sier konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Har også skjedd med nordmenn

Norske myndigheter har tidligere sittet på andre siden av bordet. I 1999 omkom en statsråd, hans kone og deres felles barn i en trafikkulykke i Makedonia. I den andre bilen satt to norske offiserer, som begge tilhørte den Nato-ledede, fredsbevarende KFOR-styrken.

Den norske sjåføren kjørte i feil retning på en motorvei, og frontkolliderte med statsrådens bil.

Makedonske myndigheter krevde sjåføren utlevert, men han ble straffeforfulgt, og seinere dømt, for uaktsomt bildrap i hjemlandet Norge.

– Prinsippet om senderstatens førsterett i SOFA-avtalen blir sjelden utfordret eller satt på spissen. Vanligvis løses dette gemyttlig mellom partene, sier generaladvokat Johansen.

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne bekrefter at han allerede like etter ulykken ble satt i kontakt med amerikanerne. Kontaktpersonene sitter i Napoli i Italia, der USAs sjette flåte har hovedkvarter.

Etter det BT kjenner til, skal representanter for amerikanske myndigheter også ha kommet til Bergen.

Finnes fellende dommer

Både Statsadvokatene i Hordaland og Riksadvokaten har vært inne i diskusjonene rundt hvordan etterforskningen skal håndteres, ifølge Mevatne. Det har også vært møte med førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen.

– Det er enighet om at Vest politidistrikt står for etterforskningen. Ved eventuelle brudd på militær straffelov, vil vi støtte oss på Generaladvokaten, sier Mevatne. Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør den militære påtalemyndigheten.

Sjøforsvaret har sagt at amerikaneren på broen «ikke ivaretok noen selvstendig rolle om bord». Den øverste ansvarlige var uansett skipssjefen.

Det finnes eksempler på at skipsoffiserer er blitt straffedømt etter ulykker på sjøen. Kapteinen på HSD-katamaranen «Sleipner» ble dømt til seks måneders betinget fengsel etter forliset ved Ryvarden i 1999. 16 personer omkom, og retten slo fast at kapteinen hadde vært uaktsom.

Forutså problemer

Allerede før storøvelsen «Trident Juncture» forutså Riksadvokaten at innrykket av 40.000 utenlandske soldater kunne by på juridiske utfordringer. Han sendte derfor i juni ut en dokumentsamling til alle landets statsadvokater og politimestere om hvordan slike saker skulle håndteres.

Der skriver generaladvokat Johansen at slik at det «neppe blir tale om soldatgrupper som går rundt og driver dank», men at de likevel måtte være forberedt på både «ordensforstyrrelser, skadeverk, vold og seksualrelaterte lovbrudd». Hun skriver også at det er «nær sagt sikkert at øvelsen vil medføre trafikkrelaterte hendelser». Som eksempel på dette nevner hun både kollisjoner og havarier.