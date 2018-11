CNN-måling: Mange imot Trump

Bare 44 prosent av velgerne som er intervjuet på valgdagen, mener at Trump gjør en god jobb, et tall som neppe vil glede Trump. Bare 41 prosent mener landet er på rett spor.

39 prosent av velgerne sier at deres stemme var en stemme imot Trump, mens bare 26 prosent sier at stemmen var for Trump. 33 prosent sier at Trump ikke var en faktor.

En måling viser også at 16 prosent av velgerne er førstegangsvelgere, noe som er et høyt tall i USA. I 2016 var 10 prosent førstegangsvelgere.

En annen måling viser at helsepolitikk var viktigste tema for 41 prosent av velgerne, mens immigrasjon var det viktigste for 23 prosent.

Det er godt nytt for Demokratene, som har hatt helsepolitikk som sitt viktigste valgkamptema, mens Trump har satset på innvandringsmotstand.

Tallene, som er høyst foreløpige, kan tyde på at valget ikke går i republikanernes favør, ifølge CNNs kommentatorer. Både Barack Obama og George W. Bush hadde tilsvarende lave tall ved sitt første mellomvalg, da begge tapte stort.

I tillegg har unge velgere høyere tendens til å stemme på Demokratene.

Ett tall som er positivt for Trump er at 68 prosent av de spurte mener at økonomien går bra, og at 35 prosent føler at deres egen situasjon er bedre.