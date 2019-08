Trump sprer konspirasjonsteorier etter Epsteins dødsfall

Den amerikanske presidenten la ut en tweet på egen Twitter-profil fra den konservative komikeren Terrence K. Williams som mer enn hinter til at Epstein er død som følge av at han satt på kompromitterende informasjon om tidligere president Bill Clinton. Epstein, som var anklaget for menneskehandel og overgrep mot unge jenter, hengte seg i fengselet, men Williams betviler omstendighetene og insinuerer i sitt innlegg at Clinton spilte en rolle i dødsfallet.

– Jeffrey Epstein hadde informasjon om Bill Clinton, og nå er han død, skriver Williams.

Han oppfordrer de som er ikke er overrasket over det som er skjedd, til å dele innlegget hans på Twitter, og Trump er altså en av dem som har delt. Innlegget med en video var vist mer enn 1,6 millioner ganger på seks timer, godt hjulpet av presidentens videreformidling på sosiale medier, som også ble sterkt kritisert.

Blir vanligere

Den 66 år gamle forretningsmannen ble funnet død i cellen i varetektsfengselet på Manhattan i New York lørdag morgen. Svært mange stiller nå spørsmålet hvordan dette kunne skje, når han var på 24 timers overvåking etter at han allerede hadde forsøkt å ta sitt eget liv minst en gang tidligere.

Konspirasjonsteoriene på nett favner svært bredt, og illustrerer ifølge forsker Travis View hvor akseptert dette fenomenet er blitt – å stille spørsmål ved etablerte sannheter, som at politimyndigheten opplyser at en person har tatt sitt liv.

– Det strømmer på med konspirasjonsteorier som følge av hans selvmord, sier View til NBC.

Han påpeker at det nå er ganske normalt å forfekte det som for 20 år siden var konspirasjonsteorier oppfattet å være helt på kanten å stå for.

– Til og med advokater og personer som til vanlig står nær det republikanske partiet, føler seg helt komfortable med å hevde denne typen teorier, sier View.

– Vil ikke vite

Epstein ble pågrepet 6. juli, og påtalemyndigheten i New York tok ut siktelse mot ham for ett tilfelle av overgrep og ett tilfelle av menneskehandel. Han ventet nå på rettssak, men på grunn av fluktfare ble han nektet løslatelse mot kausjon.

Epstein skulle ha vært under særlig overvåking etter et tidligere selvmordsforsøk. Så sent som i slutten av juli ble han funnet i cellen med merker på halsen etter angivelig å ha forsøkt å ta sitt liv.

FBI skal granske Epsteins dødsfall, opplyser justisdepartementet.

I en video han har lagt ved innlegget på Twitter sier Williams at folk som «vet noe» om ekteparet Bill og Hillary Clinton «av en eller annen endre opp med å dø som følge av selvmord».

– Helt ærlig, sier Williams.

– Jeg vil ikke vite noe om Clinton-paret. Ikke fortell meg noe. Jeg vil ikke dø, sier han videre.