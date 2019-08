Dette skjedde i natt

Trump sprer konspirasjonsteorier

Donald Trump bidrar med konspirasjonsteorier om milliardæren Jeffrey Epsteins selvmord.

Presidenten la ut en tweet fra den konservative komikeren Terrence K. Williams som mer enn hinter til at Epstein er død som følge av at han satt på kompromitterende informasjon om tidligere president Bill Clinton.

– Langvarig muslimhat har fått bre om seg

Islamsk Råd Norge mener skyteepisoden i moskeen i Bærum lørdag er et resultat av muslimhat og mener myndighetene ikke tar utviklingen på alvor.

– Høyreekstreme og hatefulle holdninger har blitt en hverdagskost for norske muslimer, skriver styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge i en pressemelding.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth separert

Artisten Miley Cyrus og skuespilleren Liam Hemsworth er separert etter mindre enn ett år som gift.

En representant for paret opplyser lørdag at de to har besluttet at et brudd er det beste for de to så lenge de har «seg selv og sine karrierer» i fokus. De vil fortsette å ha delt omsorg for alle dyrene de har sammen.

Carlsen med ett tap og to seire i hurtigsjakk i USA

Magnus Carlsen innledet Grand Chess Tour-turneringen i St. Louis med tap mot kinesiske Ding Liren i hurtigsjakk. Deretter slo han ungarske Richard Rapport og Leinier Domínguez fra USA.

28-åringen har fire poeng etter tre partier og ligger på 2. plass etter første dag.

Ventura sprakk litt etter ny knallrunde Portland

Kristoffer Ventura lå i tet med sju under par totalt for dagen helt til han fikk lørdagens eneste bogey på 18. hull. Han endte med seks under par totalt, en god 65-runde og er på 2. plass før siste dag av golfturneringen Portland Open.

Scott Harrington leder turneringen.