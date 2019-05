Mandag opplyste ikke navngitte kilder til Sky News at fødselen var i gang. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Buckingham Palace. Og ved 14.40-tiden lokal tid kunngjorte prins Harry at paret hadde fått en sønn.

Meghan og Harry giftet seg i mai i fjor og er bosatt nær Windsor slott. For få uker siden opplyste paret at de ønsket at fødselen skulle foregå så privat som mulig.