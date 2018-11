May: Utkastet til brexitavtale er rett vei for Storbritannia

– Jeg mener at vår brexitplan er rett vei, sa May på en pressekonferanse i Downing Street torsdag ettermiddag.

Å velge en annen vei vil være å utsette landet for en «stor, dyp usikkerhet», sa May.

May slo videre fast at hun vil stå løpet ut for «å sette nasjonens interesse først. Ikke partiets, og slett ikke min egen».

Statsministeren kommenterte også kolleger som torsdag gikk av i protest mot utkastet til regjeringens brexitavtale.

– De må gjøre det de mener er rett. Jeg takker dem for deres innsats, sa May.

Ingen brexitminister ennå

Fem medlemmer i regjeringsapparatet trakk seg torsdag i protest mot utkastet til brexitavtale som regjeringen stilte seg bak dagen i forveien. Brexitminister Dominic Raab sto for den mest oppsiktsvekkende avgangen.

– Jeg har hatt en ganske travel dag, med tre timer i Underhuset, sa May på spørsmål om hvem som skal erstatte ministrene som har gått av.

Hun sa hun ikke har rukket å utnevne noen ny brexitminister.

Samtidig berømmer hun Michael Gove, som allerede er et hett navn på ryktebørsen, for jobben han gjør som miljø- og fiskeriminister.

Mistillitsbrev

Flere av Mays kritikere har levert inn brev som erklærer mistillit mot henne. Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.