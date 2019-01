Kona til en av Norges rikeste har vært borte i ti uker. Det er mottatt krav om løsepenger i kryptovaluta.

Har du tips om saken? Ring 02286 eller send e-post til tips@aftenposten.no. Du kan også tipse oss kryptert via Securedrop eller via Signal på +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly).

Pensjonisten forsvant fra hjemmet sitt i nærheten av Oslo for ti uker siden. Etter det Aftenposten kjenner til har politiet ikke funnet spor i boligen som tydet på innbrudd.

Politiet har etterforsket saken i full hemmelighet. Det skal så langt ikke være noen siktede i saken.

Aftenposten får bekreftet at politiet fra første stund har betraktet forsvinningen som en kidnapping.

Det skal ha vært svært begrenset dialog med de angivelige kidnapperne, men politiet vil ikke opplyse hvor hyppig kontakten har vært eller hvordan den har foregått. Aftenposten fikk opplyst rett før jul at det ikke hadde kommet livstegn fra kvinnen inntil da.

Aftenposten kjenner til at det har vært kommunikasjon med «noen i den andre enden», og at dette har skjedd via en digital plattform. Det er blitt fremmet krav om løsepenger i kryptovaluta for å sette den forsvunne kvinnen fri.

Det skal ha vært fremsatt alvorlige trusler om hva som vil skje med henne dersom kravet om løsepenger ikke innfris.

Politikilder opplyser at saken er unik i Norge. Det har aldri tidligere vært kidnappingssaker der det er blitt fremsatt krav om løsepenger i kryptovaluta her i landet. Derimot har det vært flere slike saker internasjonalt.

Kjent at ektemannen hadde tjent en milliard

Aftenposten kjenner til at en av teoriene etterforskerne har arbeidet etter, er at en artikkel i Dagens Næringsliv 27. juli kan kobles til saken. I denne artikkelen fremgikk det at ektemannen, investor Tom Hagen, har tjent en milliard kroner på kraftsalg de siste elleve årene. Bare i løpet av 2017 tjente han 174 millioner kroner på strøm og eiendom.

Aftenposten har vært kjent med situasjonen over tid, men har av hensyn til savnedes liv og helse ikke omtalt saken før nå.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

De første ukene etter at politiet slo alarm, har kriminalteknikere tilbrakt hundrevis av timer inne i ekteparets bolig på leting etter bevis og DNA-spor.

Politietterforskerne har fått bistand fra politiets Krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF). Tjenesten representerer det norske politiets spisskompetanse ved forhandlinger i terror-, gissel- og kidnappingssituasjoner. KGF er lokalisert ved Oslo politidistrikt og har nasjonalt ansvar.

Svein Holden er bistandsadvokat for ektemannen Tom Hagen. Holden ønsker ikke å kommentere saken før senere onsdag.

Kort tid etter Aftenpostens publisering av denne saken gikk Øst politidistrikt ut med en kort pressemelding om at «en kvinne i slutten av 60-årene er antatt bortført fra sitt hjem i Lørenskog».

Politiet informerer om antatt bortføring på Romerike i dag kl 11: https://t.co/Hteszvf6m3 — Politiet i Øst (@politietost) January 9, 2019

På Kapitals riking-liste

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen (68). Ingeniøren og investoren står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer. Bladet anslår formuen hans til å være på 1,7 milliarder kroner. Pengene har han i all hovedsak tjent på eiendomsinvesteringer og strømsalg.

Ekteparet Hagen bor i en blindvei på Fjellhamar i Lørenskog kommune, like ved grensen til Oslo. Paret har tre voksne barn i 30- og 40-årene. Det er ingenting ved boligen deres som tilsier at den eies av en av Norges rikeste.

Fakta: Tom Hagen Siden midten av 1970-tallet har Tom Hagen vært investor og entreprenør på Romerike og Kvitfjell. Ifølge ligningstallene er han Romerikes nest rikeste person. Hagen var med på å grunnlegge Elkraft AS i 1992. Han er i dag største eier i Lørenskog-selskapet, med 70 prosent av aksjene. Strømkonsernet selger strøm til bedriftskunder i Norden og omsatte for 2,3 milliarder i fjor, ifølge Dagens Næringsliv. Elkraft AS gikk med rekordoverskudd på 110 millioner kroner i fjor, skrev Romerikes Blad i høst. Gjennom Holding 2 AS eier Hagen en rekke andre selskaper, blant annet firmaet Tom Hagen Eiendom, investorens nest største inntektskilde. Selskapet omsatte i 2017 for nærmere 42 millioner kroner, opplyser DN. Hagen eier blant annet tomter på Heia Industriområde i Fetsund og har de siste årene investert tungt i forretningsgårder og hytteområder i Kvitfjell. Lørenskog-mannen eier også selskapet Kvitfjell Hotell. Hans utvikling av området startet før vinter-OL på Lillehammer i 1994. Ifølge Dagbladet disponerer Hagen over 400 utleiesenger på Kvitfjell.

Kapital (faksimile)

Tom Hagen beskrives som mediesky og privat og har få partnere i selskapene sine. Den som går igjen flest ganger, er den eldste datteren. Hun er styremedlem i 12 av farens firmaer.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen satt fra 2006 til september 2018 som varamedlem i styret til ektemannens selskap Holding 2 AS. Hun har også tidligere vært varamedlem i to av hans firmaer, men har i dag ingen roller i næringslivet. Ligningen viser at hun har lav inntekt og formue.

68-åringen fra Gjøvik beskrives som utadvendt og familiekjær. En som tilbringer mye tid med barn og barnebarn.

Det er Øst politidistrikt som har ledet etterforskningen av saken, med bistand fra Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol og Interpol.

Politidirektoratet sier at fungerende direktør Håkon Skulstad ikke ønsker å kommentere saken, men henviser til Øst politidistrikt.

Uro i nabolaget

Flere kilder i nabolaget og ulike politikilder opplyste tirsdag kveld at Øst politidistrikt vil holde en pressekonferanse om saken i løpet av onsdag.

Et familiemedlem av 68-åringen ringte en nabo og ga ved 21-tiden tirsdag beskjed om at nabolaget måtte forberede seg på nyheten som ville bli sluppet gjennom pressekonferansen. I samtalen formidlet familiemedlemmet at kvinnen er bortført, og at det er fremsatt krav om «masse» løsepenger.

Naboen som ble kontaktet, ble bedt om å formidle dette videre til de andre, nærmeste naboene. Det har i lang tid vært stor uro i nabolaget over hva som egentlig har foregått. Alle naboene har registrert at 68-åringen har vært borte, men de har ikke fått noen forklaring på hva som er skjedd før nå.

Øst politidistrikt bekrefter onsdag morgen at pressekonferansen blir klokken 11.

Har du tips om denne saken?

Send e-post til

journalist Jan Gunnar Furuly: jgf@aftenposten.no

journalist Harald Stolt-Nielsen: harald.stolt-nielsen@aftenposten.no

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:

+47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly)

+47 464 12 366 (journalist Harald Stolt-Nielsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.