Bil har kjørt inn i folkemengde i Tyskland

Saken oppdateres.

Flere mennesker er drept og skadet i Münster etter at en bil kjørte inn i en folkemengde på et lite torg, sentralt i byen.

Tysk politi bekrefter at rundt 30 personer er skadet, ifølge Reuters.

Ifølge tysk politi foregår det en storstilt politiaksjon i området nå, store deler av sentrum er stengt. Politiet ber folk ta hensyn og bidra til at redningsmannskapet kommer frem.

– Det er flere drept, gjerningsmannen er nok blant disse, sier en talsperson for tysk politi.

De bekrefter også at mye tyder på at gjerningsmannen har tatt sitt eget liv og at de ikke leter etter flere gjerningsmenn.

Ifølge den tyske avisen Bild skal tre personer være døde og seks av dem er livstruende skadet.

Avisen skriver også at etterforskerne undersøker bilen for eksplosiver, etter at en pose er observert i bilen.

På twitter oppfordrer politiet til at folk i nærheten forlater området og drar hjem. Samtidig oppfordrer de til å unngå spekulasjoner.

Middelalderbyen Münster ligger i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland, mot grensen til Nederland, og har rundt 300.000 innbyggere.

Bild-journalist Michael Engelberg har publisert denne videoen, tatt kort tid etter hendelsen, på Twitter:

Unklare Lage n Münsters Innenstadt. Es soll ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sein. @BILD_Ruhrgebiet @BILD_News pic.twitter.com/78a3ABwyWt — michael engelberg (@engelberg_ms) April 7, 2018

Er du i området? Da ønsker vi kontakt med deg. Ta kontakt med Aftenposten på telefonnummer 22864040 eller på epost 2286@aftenposten.no