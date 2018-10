Hareide vil ikke avklare om han legger lederjobben i potten

– Jeg har løftet fram veivalgsdiskusjonen hele veien, det er det vi skal diskutere, sa Hareide etter å ha talt til det ekstraordinære årsmøtet i Østfold KrF.

Tross gjentatte spørsmål fra pressefolk ville han ikke avklare om han kommer til å gå av dersom partiets øverste organ skulle avvise hans klare råd om å forhandle om regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hareide medgir at vinden ikke blåser hans vei akkurat nå.

– Jeg ser at det er større sannsynlighet for at jeg taper enn vinner akkurat nå, men jeg har ikke gitt opp, sier Hareide og understreker at det er landsmøtet som skal avgjøre saken.

Siste fylkeslag ut

Østfold KrF er siste fylkeslag som skal velge delegater til landsmøtet. Fylkesstyrets innstilling er at partiet bør innlede regjeringssonderinger med den sittende regjeringen. Mye tyder derfor på at den blå siden minst får den ene delegaten som mangler for å få flertall på landsmøtet. Fylket sender til sammen åtte delgater til landsmøtet.

Etter at alle de andre fylkeslagene har sagt sitt, er det nå 95 blå delegater, om man regner med de lyseblå som egentlig vil bli i opposisjon, men som vil stemme blått om de må velge. Rød side har 85. Én delegat som ønsker å bli i opposisjon, har gjort det klart at hun vil stemme blankt i et eventuelt retningsvalg.

Rett før fylkesårsmøtet la Østfold-leder Brynjar Høidebraaten og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fram et nytt forslag om hvordan stemmegivningen på landsmøtet fredag skal foregå. Forslaget går ut på at delegatene stemmer over alternativene rødt, blått og «gult» (opposisjon) samtidig.

Hvis ingen av forslagene får over halvparten av stemmene, stilles de to forslagene med størst oppslutning opp mot hverandre i en andre votering.

– Jeg er veldig tydelig blå. Men for meg å si ja eller nei til å skulle gå inn i en regjering, uansett hvilken regjering, blir vanskelig. For noen kan det faktisk ha blitt sånn at frykten for å tape side nesten har blitt større enn ønsket om å vinne, forklarer fylkeslederen.

– Da blir det vanskelig å stemme ja til å skulle gå i regjering, for tenk om vi risikerer å gå inn i feil regjering, fortsetter han.

Hareide vurderer forslaget

Hareide bekrefter at han kjenner til forslaget om å endre voteringsordenen.

– Jeg vil se på forslaget og diskutere det i landsstyret, jeg ikke tatt endelig stilling til det, sier Hareide.

Landsstyret har tidligere innstilt på at landsmøtet først tar stilling til om partiet bør gå i regjering eller ikke, deretter om det skal forhandles til venstre eller høyre. Ettersom stillingen mellom de to hovedfløyene er så jevn, kan voteringsrekkefølgen bli viktig for utfallet av landsmøtet.

– Utrygt å bli i opposisjon

I sitt innlegg til fylkeslagets årsmøte advarte Hareide mot Grøvans forslag om å bli i opposisjon.

– Men jeg kan kanskje tenke: Kan vi ikke bli der vi er? Ofte tenker vi at det er det trygge, det sikre. Jeg tror at å bli der vi er, er det mest utrygge for KrF, sa Hareide og viste til hvordan partiet har tapt oppslutning, på tross av gjennomslagene partiet har fått i samarbeid med de borgerlige.

Grøvan forsvarte på sin side forslaget sitt om å bli i opposisjon. Han sier han de siste par ukene har merket en sorg i partiet og en bekymring for at partiet kan bli splittet, og mener løsningen er å bli et tydeligere opposisjonsparti. Han advarte samtidig mot å felle statsminister Erna Solberg (H).

– Å kaste Solberg som statsminister vil være feil. Det er ingen kriseforståelse av at vi trenger en ny regjering nå, sa Grøvan

Nestleder Olaug Bollestad deltok også på fylkesårsmøtet og argumenterte for at partiet har mest å vinne i viktige verdispørsmål dersom partiet går i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.