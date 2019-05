Assange skal igjen etterforskes for overgrep i Sverige

– Jeg har i dag besluttet å gjenåpne etterforskningen, sa Eva-Marie Persson ved påtalemyndigheten på en pressekonferanse mandag.

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnleggeren ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Saken var årsaken til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA.

Svensk påtalemyndighet la vekk saken mot Assange for to år siden. Nå som han er pågrepet i London, har imidlertid saken blitt tatt opp til ny vurdering.

– Kan renvaske seg

En av kvinnene som har anklaget Assange for overgrep, har bedt om at etterforskningen gjenopptas.

– Hun kjenner stor takknemlighet og har et sterkt håp om oppreisning, sier kvinnens advokat Elisabeth Massi Fritz.

WikiLeaks sjefredaktør Kristinn Hrafnsson mener gjenopptakelsen av saken vil gi Assange en mulighet til å renvaske seg. Hrafnsson hevder også at svensk påtalemyndighet har vært satt under sterkt politisk press med mål om å få saken gjenopptatt.

Assanges svenske advokat Per E. Samuelson sier på sin side at han er svært overrasket over påtalemyndighetens beslutning.

– Jeg var overbevist om at de ville gjøre det motsatte. Årsaken er at Assange er i en veldig vanskelig livssituasjon allerede. Ecuador har opphevet asylet hans, Storbritannia har dømt ham til 50 ukers fengsel, og USA har begjært ham utlevert, sier Samuelson.

Siktet i USA

I USA er Assange siktet for medvirkning til hacking og datainnbrudd. Rettsekspert Sven-Erik Alhem tror Storbritannia kan ha interesse av å utlevere ham til Sverige i stedet for USA.

– Delvis føler man kanskje en viss skyld i det som skjedde ved at man ikke sørget for å overføre ham direkte til Sverige i mai 2012. Delvis tror jeg at de mener det vil være betydelig verre, diplomatisk sett, å utlevere ham til USA, sier Alhem.

USAs utleveringsbegjæring skal behandles av en domstol i London 30. mai. En mer inngående høring er berammet til 12. juni, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Assange soner nå 50 ukers fengsel i London etter pågripelsen i forrige måned. Dommen falt 1. mai da han ble kjent skyldig i å ha brutt betingelsene for løslatelse mot kausjon i 2012.

– Det pågår en forhandlingssituasjon mellom Storbritannia og Sverige. Det er på høyt diplomatisk nivå og forutsetter en form for spesialordning, sier Alhem.

Irak og Afghanistan

En eventuell svensk tiltale må være klar innen 17. august 2020. Alhem tror ikke det vil være nødvendig for Sverige å vente på at Assange soner ferdig de 50 ukene før en utlevering til Sverige kan skje.

– Man kan også drive visse typer etterforskning mens han er i Storbritannia. Det er fullt mulig, sier han.

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstedet WikiLeaks, som har publisert store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I 2010 offentliggjorde nettstedet et videoopptak av et amerikansk kamphelikopter som drepte to journalister og flere andre sivile i Irak. Deretter ble flere hundre tusen amerikanske hemmelige dokumenter publisert.

WikiLeaks fikk igjen en rolle i amerikansk politikk under valgkampen i 2016, da nettstedet offentliggjorde informasjon som var politisk skadelig for Hillary Clinton.

Deler av informasjonen antas å stamme fra russere som klarte å hacke seg inn på epostkontoer som tilhørte medlemmer av Det demokratiske partiet.