Jussprofessor mener Kallmyr bør gå av

– Det vil overraske meg om Jøran Kallmyr kan fortsette som justisminister. Han har, uansett hvordan anken går, brutt reglene, sier Andenæs til Dagbladet.

Onsdag avslørte Aftenposten at UDI mener at en au pair fra Filippinene har arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven. 10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne avslag på opphold.

UDIs begrunnelse er at au pairen bodde hos justisministerens familie i to måneder i fjor høst, før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet. Stridens kjerne dreier seg om hvorvidt au pairen utførte arbeid eller ikke hos familien Kallmyr i denne perioden.

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidet for familien i disse to høstmånedene, og sier at han vil beklage om det er oppdaget feil.

– Vi har etter beste evne fulgt de anbefalinger og råd vi har fått underveis i prosessen. Dersom det er begått feil i forhold til utlendingsloven, skal jeg være den første til å beklage dette, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag at hun har tillit til Kallmyr, som er Frps sjuende justisminister siden 2013.