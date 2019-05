UDI-direktøren forstår forvirring om au pair-regler

Forfang omtaler ordningen på sin egen blogg etter at det ble kjent at au pairen til justisminister Jøran Kallmyr fikk varsel om utvisning av Utlendingsdirektoratet.

Et av spørsmålene i saken er om man kan være gjest i en familie i påvente av at fullstendig søknad er levert hos politiet.

– Her ser jeg i mediene at noen av våre samarbeidspartnere (byråer) har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på våre egne hjemmesider og i våre rundskriv. Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden. Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere må vi se nærmere på, skriver han.

Han understreker at regelen har vært der «i alle år» og forklarer hvorfor au pairen verken skal bo eller jobbe hos vertsfamilien før søknaden er levert: Det er vanskelig for myndighetene å håndheve et skille mellom de to.

– Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse, påpeker han. Han minner om at formålet med ordningen er kulturutveksling, men mener «folk flest» oppfatter det som en mulighet for avlastning hjemme.

Forfang opplyser at det er et generelt problem med ventetid for å få time hos politiet i utlendingssaker, og mener det er behov for å gå gjennom reglene og de praktiske ordningene.

Kallmyr sa til NRK fredag at han ble overrasket over at au pairen måtte vente to måneder på å få time hos politiet for å levere søknaden.