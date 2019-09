De to skal blant annet ha pratet med en jogger med hund ved Storvannet, og politiet i Finnmark ber mennene om å ta kontakt.

Mandag kveld offentliggjorde politiet bilder av de fem omkomne ungdommene etter at de pårørende har gitt tillatelse til dette. Navnet til den 27 år gamle omkomne svenske piloten er ennå ikke offentliggjort.

Søndag sikret politiet seg innhold fra Snapchat fra dem som var med i ulykkeshelikopteret. Under en pressekonferanse tidlig mandag kveld opplyste politiet at ett av bildene som de har fått hentet inn, er tatt halvannet minutt før ulykken inntraff lørdag ettermiddag.

– Krevende

– Det er ingen vitner som har sett selve styrten, men politiet har fått tilsendt bilder og videoer som passasjerene har sendt som snap. Ett bilde er tatt rundt halvannet minutt før ulykken inntraff, men ut ifra bildet kan vi ikke se noe unormalt eller noe som kan si noe om årsaken til ulykken, sa Alta-lensmann Øyvind Lorentzen på pressekonferansen.

Han understreker at de fortsatt har et betydelig arbeid igjen for å få kartlagt ulykken.

– Vi er et stykke på vei når det gjelder å se sammenhengen mellom vitneobservasjoner og tekniske spor. Vi prøver å samle mest mulig informasjon fortløpende, sa lensmannen til NTB etter pressekonferansen.

Flere vitner har meldt seg og er blitt avhørt, men politiet kan ikke gå inn på detaljer om hva disse har forklart.

– Slike vitneobservasjoner er særdeles viktige biter i puslespillet som til slutt forhåpentligvis kan gi et svar på hvorfor ulykken skjedde, sier Lorentzen.

Gjennomført søk

Mandag ble det gjennomført søk i området rundt helikopteret og bakover langs ruten det fløy for å eventuelt finne deler som kan ha falt av helikopteret før ulykken, men det ble ikke gjort funn av noen deler.

– Vi fortsetter med avhør, tekniske undersøkelser og søk. Det er et krevende arbeid, og det er mange detaljer som skal klarlegges. I tillegg kommer de værmessige utfordringene vi har fått, sier Lorentzen.

Allerede timer etter ulykken lørdag beordret Troms og Finnmark statsadvokatembeter Finnmark politidistrikt om å starte etterforskning av Helitrans, ifølge Altaposten. Blant annet skal politiet gjennomgå luftfartstillatelsene, eventuelle begrensninger, sertifikater og teknisk tilstand hos selskapet.

– Vi har ingen grunn til å tro at de ikke har ting på stell. Men vi må likevel snu alle steiner. Vi har et uklart årsaksforhold og selvfølgelig det faktum at seks personer mistet livet, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

– Utrolig vondt

– Det er en forferdelig hendelse og utrolig vondt for Alta-samfunnet og de nærmeste, sier statsminister Erna Solberg (H) om helikopterulykken i Alta.

– I et samfunn som Alta, så kjenner veldig mange hverandre, og når en så stor gruppe ungdommer dør i en slik ulykke, så er det vondt. Det er selvfølgelig vanskelig for absolutt alle som er berørt, sier Solberg til NTB.

Sønnen og niesen til Frp-politikeren Ronny Berg var blant de seks som omkom i ulykken. Berg er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet og tidligere statssekretær i Fiskeridepartementet under daværende fiskeriminister Per Sandberg.

– Det er selvfølgelig vondt å se at noen som man har jobbet sammen med, blir rammet på den måten, sier statsministeren, som også sender også en tanke til de ansatte i helikopterselskapet Helitrans.

– Dette er jo en av de verste tingene som alle som driver lufttransport kan tenke seg, sier Erna Solberg.

Ulykken skjedde lørdag kveld i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. De fem ungdommene, som alle kom fra Alta, deltok i en sightseeingtur over området som en del av tilbudet fra festivalen. Festivalen ble avlyst etter ulykken.