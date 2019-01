Politiet iverksatte en leteaksjon like over midnatt etter at gutten forsvant fra noen bekjente mandag kveld.

Både brannvesenet, Røde Kors, Norske Redningshunder og et redningshelikopter har deltatt i søket natt til tirsdag. I tillegg ble drosjene i byen varslet.

Klokka 12.45 kom gutten til rette, melder politiet.