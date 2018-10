Norsk-iraner fengslet for attentatplaner i Danmark

Den norske statsborgeren ble pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i Göteborg 21. oktober og har iransk bakgrunn. Han er varetektsfengslet i Danmark fram til 8. november.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har bistått danske Politiets Efteretningtjeneste (PET) i arbeidet med å avdekke attentatplanene i Danmark.

– Pågripelsen er et resultat av et intensivt samarbeid mellom sikkerhetstjenestene i Norge, Danmark og Sverige, opplyste PET-sjef Finn Borch Andersen under en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge Borch Andersen kan mannen knyttes til iransk etterretning.

– Det er kort sagt snakk om en sak som handler om iransk etterretning, som etter vår oppfatning planla et attentat i Danmark, sa han.

Varsler reaksjon

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen kaller det «fullstendig uakseptabelt» at Iran ifølge PET har planlagt et attentat på dansk jord. Det vil få konsekvenser, varsler han.

– Regjeringen vil reagere overfor Iran, og vi samtaler med europeiske partnere om ytterligere tiltak, sier Samuelsen.

Tirsdag kveld opplyste Samuelsen at Danmarks ambassadør i Iran vil bli hjemkalt for konsultasjoner, noe som innen diplomatiet regnes som en streng reaksjon.

Iran avviser

Iran avviser anklagen om attentatplaner i Danmark og hevder PET sprer desinformasjon.

– Der er snakk om desinformasjon og et nytt eksempel i serien av sammensvergelser og planer som velkjente iranske motstandere står bak for å forsøke å ødelegge det gode og progressive Iran, heter det i en kunngjøring iransk UD har sendt til DR Nyheter.

Samuelsen er ikke overrasket.

– Men det er den iranske regjering, det er den iranske stat, som står bak fastholder han.

Eksiliranere var mål

Ifølge Borch Andersen er faren for at attentatplanen settes ut i livet fortsatt til stede, selv om den norske 46-åringen er fengslet.

– Det gjør naturligvis ikke at trusselen er borte, sier han.

Ifølge PET skal målet for det angivelige attentatet være tre iranere som bor i Ringsted i Danmark.

De tre iranerne tilhører Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), som kjemper for selvstendighet i et område i Iran.

– Det vil fortsatt være behov for omfattende sikkerhetsforanstaltninger rundt iranerne som skal ha vært målet for den varetektsfengslede mannens attentatplaner, sier Borch Andersen.

– Trusselen mot de aktuelle personene er alvorlig, for én av dem er den svært alvorlig, sier han.

Etterforskes også

Ifølge PET-sjefen er også de tre ASMLA-medlemmene som angivelig var mål for attentatplanen i dansk politis søkelys.

ASMLA hyllet i september angrepet mot militærparade i den iranske byen Ahvaz, der 25 mennesker ble drept, og de tre etterforskes nå for å ha bifalt terrorisme, opplyser Borch Andersen.

Aktive i Norge

PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyser at iransk etterretning, i likhet med flere andre lands etterretningstjenester, også er i virksomhet i Norge.

– De er aktive i Norge med å kartlegge grupper som anses å være aktive kritikere eller motstandere av eget lands regime, sier Bjørnland til VG via sin pressekontakt Martin Bernsen i PST.