Småbarn blir sendt hjem med rennende nese. Foreldre frykter at omsorgs­dagene fort blir brukt opp.

Snart tid for parkdresser og snørrete neser: Hva skjer når omsorgsdagene for å ha syke barn hjemme er brukt opp i høst? På grunn av smittevernregler i barnehage og på skole kan det skje fort. Bildet et er illustrasjonsbilde. Foto: Stein Bjørge

Det er innført strenge regler for å holde barn hjemme fra barnehagen. Småbarnsforeldre er bekymret for at de ti omsorgsdagene de har ut året, raskt blir brukt opp. Regjeringen vil vurdere behovet for tiltak fortløpende.

