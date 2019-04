NRK-sjefen: – Alvorlig og leit, men vi furter ikke

Eriksen slår fast at det var umulig for allmennkringkasteren NRK å bla opp så mye penger som NENT Group kunne legge på bordet for å sikre seg rettighetene til verdenscup og VM i langrenn, alpint, kombinert og hopp etter 2022.

– Det er snakk om ufattelig mye penger. Vi strakk oss lengre enn noen gang. Og hadde vi fått rettighetene, måtte vi ha hatt en samarbeidspartner, sier Eriksen, som beskriver tapet av rettighetene som «alvorlig og leit».

– For det første har vi disse rettighetene i to år til. For det andre vil vi fortsatt ha skirettigheter etter det, så vi skal ha en sterk posisjon i vinteridrett også utover 2021 og 2022, sier Eriksen til NTB.

Men Eriksen sier at det er andre rettigheter å kjempe om, og at NRK nå skal bruke tid på å skape nye ting. Han viser til hvordan NRK har bidratt til å bygge opp sjakk som en svært populær idrett på TV, noe han mener ingen ville ha trodd for noen få år siden.

De internasjonale skirettighetene NENT Group nå har kjøpt representerer rundt 40 prosent av de rettighetene NRK har i dag på vintersport.