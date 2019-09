Frp reagerer på Raja-karakteristikk

I et intervju med NRK fredag kritiserte Raja partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter. Raja omtaler Frps retorikk som brun.

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja.

Amundsen mener at Raja i realiteten beskylder Frp for å spre nazistisk propaganda.

– Det er så spinnvilt at man nesten ikke tror det er mulig. Det kommer riktignok mye rart fra den kanten, men denne gangen har Abid Raja gått for langt, sier han til TV 2.

Han mener Rajas utspill og meninger gjør det svært vanskelig for de to partiene å sitte i regjering sammen.

Venstre-leder Trine Skei Grande slår fast at Abid Raja uttaler seg på vegne av partiet.

På spørsmål om hun er enig i at Frp kommer med brun propaganda, svarer hun slik i en tekstmelding til NRK : – Ja, det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk.

Statsminister Erna Solberg (H) uttaler følgende om krangelen mellom regjeringskollegene:

– Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda. Frp er ikke et brunt parti som nører opp under rasisme, sier hun.

Frp-leder Siv Jensen kaller anklagene for useriøse og mener Raja ikke kan tillegges vekt.

– Vi er vant til mange rare synspunkt og meninger fra Abid Raja som gjør det vanskelig å ta ham på alvor. I tillegg skifter han også standpunkt fra dag til dag, derfor trekker jeg på skuldrene av dette. Rajas uttalelser fremstår først og fremst som et problem for Venstre og ikke for Frp, skriver Jensen i en epost til NRK.